Экс-глава МИД Украины предположил заключение сделки в обход Киева

Россия и США могут достичь соглашения в обход Украины, однако у Москвы и Вашингтона якобы «не будет инструментов» для его реализации. Об этом в интервью Kyiv Independent заявил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По мнению экс-министра, США и Россия не смогут обеспечить выполнение сделки, заключенной без Киева, так как «Украина и Европа держатся вместе».

«Они могут ее заключить, но ни у кого из них нет рычагов влияния для обеспечения выполнения этой сделки. <....> Ключ к миру не в Вашингтоне, а в Европе и в Киеве. Пока мы сильны и вместе, Путин и Трамп могут заключить любую сделку, какую захотят, но у них не будет никаких инструментов для ее выполнения», — отметил он.

Экс-глава МИД также считает, что США не откажутся от участия в урегулировании украинского кризиса, так как в преддверии выборов в конгресс президент США Дональд Трамп «будет стремиться к внешнеполитическим победам». Однако Кулеба уверен, что Трампу не удастся добиться успеха в урегулировании конфликта.

«Я не думаю, что он собирается бросить Украину. И дело не в том, что мы ему нравимся или что он не хочет этого делать, а просто в том, что он не может себе этого позволить с политической точки зрения», — сказал Кулеба.

Также он отметил, что со стороны США главными «рычагами давления» на Украину на переговорах будет обмен разведывательной информацией и системы ПВО Patriot, и второй вопрос для Киева «очень важен».

21 апреля газета The New York Times со ссылкой на источник сообщила, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер планируют посетить Россию в рамках переговорного процесса по Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визиты в Россию Уиткоффа и Кушнера для диалога по теме Украины востребованы. При этом Песков сказал об отсутствии конкретики по поводу визита Уиткоффа и Кушнера.

Также Песков отметил, что президент России Владимир Путин готов к встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским, однако она может состояться только на этапе финализации договоренностей.

22 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США должны найти способ параллельно вести переговоры по урегулированию кризисов на Украине и в Иране. Также Зеленский отметил, что контакты между переговорными группами происходят постоянно.