Украина может столкнуться с непоправимыми последствиями из-за демографического коллапса на фоне оттока коренного населения. Об этом пишет The European Conservative.

В публикации говорится, что часть коренного населения заменятся мигрантами. Кроме того, она исчезает из-за вооруженного конфликта и массового выезда.

Автор текста подчеркивает, что Украина может перестать быть страной, которую, как заявляет киевский режим, они якобы «защищают».

Ранее в офисе президента Украины признали, что уехавшие из страны украинцы не стремятся возвращаться на родину, о чем свидетельствует статистика.