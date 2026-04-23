Названа причина, по которой украинцы перестали вызывать полицию

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что у жителей страны «огромный негатив» к правоохранительным органам из-за ее работы с ТЦК (военкоматами).

Люди, по его словам, неохотно вызывают полицию, когда она нужна, чтобы не быть мобилизованными. «Общество в последнее время негативно относится к полицейским, - приводит слова Выговского местное издание «Страна». - Понятно почему - мы привлечены к мобилизации вместе с ТЦК». По его словам, это «огромный негатив для Национальной полиции». Ему же хочется, чтобы «люди доверяли и вызывали, когда у них что-то случается».

А украинцы «в последнее время сомневаются перед тем, как вызвать полицейских». По их логике, приедет полиция и «заберет меня, родственника или еще кого-то».

Выговский отметил также, что негатив фиксируют и опросы населения. «Рейтинги у нас падают критически», - пожаловался он.

В публикации отмечается, что негатив к правоохранительным органам усилился из-за недавней стрельбы в Киеве, когда полицейские бросили людей, услышав выстрелы.