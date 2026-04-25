Сопредседатель отделения немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) в Саксонии-Анхальт Томас Шульце призвал канцлера Германии Фридриха Мерца лично связаться с президентом РФ Владимиром Путиным и договорится о поставках нефти. Его слова передает газете Ostdeutsche Allgemeine.

По словам Шульце, Мерц должен обсудить с Путиным возобновление поставок казахстанской нефти по трубопроводу «Дружба».

«Недопустимо, чтобы с мая казахстанская нефть перестала поступать», — подчеркнул политик.

22 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что технические детали поставок нефти по трубопроводу «Дружба» сейчас обсуждаются по корпоративным линиям.

Венгрия и Словакия сняли вето с европейского кредита для Украины. Это произошло после того, как Киев восстановил транзит российской нефти по «Дружбе» — именно из-за его остановки страны блокировали финансирование.

В Будапеште назвали открытие трубопровода «прорывом украинской нефтяной блокады» и подчеркнули, что вето было способом защиты национальных интересов. После его отмены кредит сразу согласовали послы стран ЕС, также они одобрили новый пакет санкций против РФ.

Ранее Зеленский объявил о завершении ремонтных работ на «Дружбе».