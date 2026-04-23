Экс-глава МИД Украины назвал два важных результата переговоров

Мирные переговоры по урегулированию кризиса на Украине, по мнению бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, принесли «два важных результата».

Во-первых, прояснили позицию Вашингтона по гарантиям безопасности для Киева и дали «четкое понимание» позиций Украины и России.

«Переговоры принесли два важных результата, - сказал бывший министр в интервью Kyiv Independent. - Первый - это ясность в отношении позиции США по так называемым гарантиям безопасности».

Второй результат, по его мнению, «более четкое понимание в Киеве и Москве» относительно того, «что возможно и что невозможно для сторон».

Кулеба думает, что «переговоры имеют смысл», но не «приближают нас к прекращению огня».

«Мы еще не достигли (соглашения)», - заключил министр.

Также бывший министр иностранных дел Украины подчеркнул: ценность представляют и обмены пленными, поскольку они «стоят любых переговоров встреч либо звонков».