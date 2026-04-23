Манифест зла: в США предупреждают о скором конце света

Ключевые спонсоры президента США Дональда Трампа призвали американцев отказаться от страха перед ядерной войной. Как сообщает РИА Новости, в окружении американского лидера уверены, что антихрист уже среди людей и населению стоит довериться миллиардерам, в чьих руках технологии, определяющие будущее.

Манифест зла

Американская IT-компания Palantir Technologies, созданная при поддержке ЦРУ и работающая над программами для силовых ведомств, опубликовала манифест из 22 пунктов. По сути, это выжимка из книги главы компании Алекса Карпа «Технологическая республика», изданной в 2025 году.

В манифесте утверждается, что «пределы мягкой силы и одних лишь красивых слов обнажились», а способность «свободных и демократических обществ» побеждать требуют «большего, чем моральные призывы». Авторы уверены, что сейчас требуется «жесткая сила», которая строится на программном обеспечении.

В Palantir Technologies призывают как можно скорее создать ИИ-оружие, вернуться к воинскому призыву, прекратить давление на миллиардеров и не задумываться о моральной стороне политических решений, если они эффективны. Кроме того, послевоенное «обезвреживание» Германии и Японии следует отменить.

«Разоружение Германии стало чрезмерной коррекцией, за которую Европа теперь платит высокую цену. Аналогичная и в высшей степени театральная приверженность японскому пацифизму в случае ее сохранения также грозит сместить баланс сил в Азии», — уверены в компании.

Авторы манифеста также заявляют, что некоторые народы создают важнейшие ценности, тогда как другие якобы остаются дисфункциональными и регрессивными. Тем не менее современный мир всех уравнял — в Palantir Technologies считают это несправедливым.

Сам Карп в прошлом призывал легализовать в Штатах военные преступления и утверждал, что Запад добился доминирования в мире благодаря организованному насилию, а не превосходству идей или религии. Еще пять лет назад бизнесмен называл себя прогрессивным и поддерживал демократов, однако разочаровался в партии из-за их нерешительности.

Тем временем основатель Palantir Питер Тиль, которого называют духовным наставником вице-президента США Джей Ди Вэнса, предупреждает: антихрист уже на земле, и человечество погибнет, если не одумается. По его словам, посланник дьявола пытается объединить весь мир, рассказывая людям об угрозе глобального потепления, ядерной войны и искусственного интеллекта. В то же время он убежден, что Вторая мировая война была самой справедливой войной в истории человечества.

«Первая была совершенно безумной. А Вторая настолько оправданна, насколько вообще это возможно для войны», — полагает миллиардер.

Техножрецы перешли в наступление

Американист Владимир Васильев подчеркивает, что Тиль — это не «городской сумасшедший», а лидер «техножрецов США», к которым также относится Илон Маск и другие главы технологических корпораций. В 2024 году они привели Трампа к власти, в надежде, что тот покончит с бюрократией и передаст им бразды правления страной. Однако, судя по всему, республиканец не справляется с этой задачей.

«До парламентских выборов осталось около полугода, и все указывает на то, что демократы получат большинство в обеих палатах конгресса. Это сделает ставленника миллиардеров-технократов совершенно бесполезной фигурой. Поэтому Тиль и его соратники переходят в наступление. Манифест Palantir — призыв к госперевороту. Они считают, что сами должны определять судьбу страны, так как в их руках — технологии будущего. Фактически речь идет о фашистском режиме. При этом техножрецам безразлично, кто именно это осуществит — Трамп или Вэнс. Главное — сломать бюрократическую машину», — считает эксперт.

Старший научный сотрудник отдела внешнеполитических исследований Института США и Канады РАН Галина Царегородцева отмечает, что сейчас у Трампа есть два образца для подражания — это бывшие президенты Теодор Рузвельт и Франклин Рузвельт. Она не исключает, что политики бы поддержали этот манифест, однако неизвестно, актуальны ли такие идеи для современной правящей элиты США.

Кроме того, Царегородцева предполагает, что манифест мог быть опубликован ради мобилизации радикального крыла республиканцев перед выборами. При этом всем Трамп способен сделать техножрецов виновными во всем, свалив на них ответственность за свои решения, не нашедшие популярности у избирателей.