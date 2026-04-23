В ЕС сделали неожиданное заявление о расширении

Министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис заявил о возможности вступления как минимум одной страны в Евросоюз во второй половине 2027 года, передает Politico.

По его словам, расширение может произойти в период председательства Афин в объединении. О какой именно стране идет речь, не уточняется.

Ранее Владимир Зеленский заявлял о намерении добиться вступления Украины в ЕС к 2027 году. При этом в Евросоюзе неоднократно указывали на необходимость приведения законодательства в соответствие с европейскими нормами как обязательного условия для рассмотрения заявки.

Отмечается, что вопрос расширения вызывает дискуссии среди действующих членов. В частности, обсуждается влияние присоединения экономически более слабых стран на бюджет союза.

По оценке, такие государства могут получать из бюджета больше средств, чем вносить, что приведет к перераспределению финансирования внутри объединения.

Получение статуса кандидата рассматривается как начальный этап длительного процесса. В ряде случаев он занимает десятилетия: некоторые страны сохраняют этот статус с начала 2000-х годов. Последним государством, присоединившимся к Евросоюзу, стала Хорватия — процесс занял около десяти лет.