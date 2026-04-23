В США выступили с неожиданным обращением к американским военным

Американские военные должны ослушаться президента США Дональда Трампа, если тот решится провести наземную операцию в Иране. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

По словам Макговерна, это необходимо, чтобы США не проиграли в случае, если американский лидер «действительно настолько безумен».

«В противном случае нас ждет настоящая война, и мы ее не выиграем», — предупредил он.

При этом Макговерн подчеркнул, что ожидает худшего сценария развития событий из-за решений Белого дома.

Напомним, что Иран и США объявили о прекращении огня две недели назад. За это время они провели переговоры, которые завершились безрезультатно. Иранские власти отказались от новой встречи, заявив, что не видят в ней смысла из-за слишком значительных требований американской стороны.