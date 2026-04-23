Латвийские власти в преддверии Дня Победы усилили давление на русскоязычное население, проводя опросы об отношении к Великой Отечественной войне, заявил РИА Новости анонимный активист, выступающий за сохранение советских памятников в республике.

По его словам, мониторинг ведется постоянно, но перед 9 мая его интенсивность возрастает в разы. Сотрудники служб безопасности вызывают активистов на беседы и предупреждают об уголовной ответственности. Под пристальное внимание попадают не только те, кто открыто протестует, но и обычные граждане, однажды поздравлявшие с Днем Победы или делившиеся публикациями в соцсетях.

Активист отметил, что официальная Рига не признает 9 мая праздником, называя его «днем скорби». Единственным разрешенным местом для возложения цветов остаются братские могилы.

Ранее сообщалось, что приграничные регионы России планируют провести празднование 81-й годовщины Победы в сдержанном формате. В Курской области из-за режима КТО и чрезвычайной ситуации федерального характера отказались от парада и салюта.

В Брянской области все мероприятия скорректируют с учетом требований безопасности, салютов также не будет. В Белгородской области празднования будут ограниченными, запуск фейерверков отменен. В ЛНР и Крыму решения о формате торжеств пока не приняты.