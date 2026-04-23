Украина может снова перекрыть транзит нефти через трубопровод «Дружба» после получения кредита €90 млрд, отмечает газета Die Weltwoche.

«Не успел (экс-премьер Венгрии Виктор. — RT) Орбан уйти с поста, как трубопровод за одну ночь оказался исправен... Чудеса случаются! В том числе и «саморемонт» трубопровода», — обратил внимание автор статьи.

В то же время в материале отмечается, что Киев, получив обещанные Европой средства, может снова перекрыть поставки топлива.

«Поток может быстро иссякнуть... Должен ли ЕС содержать на миллиарды налоговых евро своих граждан государство, которое намеренно наносит вред этим гражданам?» — задаётся вопросом Die Weltwoche.

23 апреля в Словакию после трёхмесячного перерыва вновь начала поступать нефть по трубопроводу «Дружба».

Словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что Словакия не планирует одобрять новые санкции против России до тех пор, пока не будет реально открыт нефтепровод «Дружба».