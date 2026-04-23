Пентагон оценил срок разминирования Ормузского пролива

Об этом стало известно на секретном брифинге в Конгрессе США.

Представители министерства обороны заявили, что Иран мог установить более 20 мин в проливе и вокруг него. Как было сказано на заседании, приступить к разминированию вряд ли получится до окончания войны.

Указанные сроки вызвали разочарование как у демократов, так и у республиканцев, пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники. В своём докладе представители Пентагона отметили, что высокие цены на нефть сохранятся ещё долгое время, они будут находиться на таком уровне даже после заключения мира с Ираном.