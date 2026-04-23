Пока вы спали: сделка Тайваня с США и более полутора сотен сбитых БПЛА над РФ

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Над регионами России за ночь сбили 154 украинских БПЛА

Минобороны России сообщило, что за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили более полутора сотен украинских беспилотников самолетного типа над рядом регионов страны и акваториями морей. Об этом сообщает ТАСС.

В сводке уточняется, что атаки затронули несколько областей, включая приграничные и центральные регионы, а также Крым.

По данным ведомства, все обнаруженные цели были своевременно выявлены и нейтрализованы дежурными средствами противовоздушной обороны.

Большую часть военного бюджета ЕС распределят компании США

Военный эксперт Александр Степанов считает, что значительная часть будущего оборонного бюджета Евросоюза может достаться зарубежным компаниям, прежде всего американским IT-корпорациям. Об этом сообщает ТАСС.

По его оценке, рост финансирования оборонной сферы ЕС сделает рынок особенно привлекательным для внешних игроков, которые будут активно бороться за крупные контракты.

Также он не исключил, что заявленные суммы могут со временем вырасти в разы и пойдут не только на развитие беспилотников, но и на космические проекты, включая создание альтернативных спутниковых систем.

Токио договорился с Эр-Риядом о маршрутах поставки нефти в обход Ормуза

Япония и Саудовская Аравия договорились о создании альтернативного маршрута поставок нефти в обход Ормузского пролива, чтобы снизить риски для энергоснабжения. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источников, маршрут будет проходить через Красное море и дополнять уже существующие логистические схемы поставок.

Власти Японии также рассчитывают покрывать внутренний спрос за счет диверсификации импорта и использования стратегических нефтяных резервов.

Тайвань подписал с США шесть соглашений о закупке вооружений

Тайбэй заключил с США шесть соглашений на поставку вооружений общей стоимостью около 6,6 млрд долларов, включая системы HIMARS, гаубицы и ракеты для различных видов войск. Об этом сообщает ТАСС.

Сделки также предусматривают совместное производство боеприпасов и оказание консультационных услуг в сфере противовоздушной обороны.

На фоне этих контрактов власти острова рассчитывают ускорить одобрение расширенного оборонного бюджета, обсуждение которого продолжается в парламенте.

Под Волчанском пропали целые подразделения мотопехотной бригады ВСУ

По информации российских силовых структур, в районе Волчанска в Харьковской области пропали без вести целые подразделения 57-й мотопехотной бригады ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что родственники военнослужащих пытаются найти пропавших и обращаются за любой доступной информацией.

Волчанск ранее рассматривался как важный укрепленный район с развитой оборонительной инфраструктурой, где боевые действия продолжались длительное время.