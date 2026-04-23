Украина рискует столкнуться с непоправимыми последствиями из-за демографического коллапса, вызванного оттоком населения. Об этом пишет издание The European Conservative.

В статье обратили внимание, что часть коренного населения Украины исчезает из-за вооруженного конфликта и массового отъезда за границу.

По оценке авторов материала, из-за этих событий Украина рискует перестать быть той страной, которую, как заявляют киевские власти, они якобы "защищают".

"Она (Украина. — "Газета.Ru") исчезает из-за вооруженного конфликта, массового выезда и демографического коллапса", — говорится в публикации.

До этого глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник заявил, что Украине придется ежегодно завозить до 300 тысяч мигрантов, чтобы компенсировать убыль населения. По его данным, до февраля 2022 года на Украине ежегодно рождалось около 200–250 тысяч человек, а умирало около полумиллиона. Таким образом, каждый год сугубо демографически население страны сокращалось на 250–300 тысяч человек, отметил чиновник.

При этом президент Украины Владимир Зеленский считает, что после завершения конфликта с Россией в стране произойдет резкий рост рождаемости, что, как ожидается, решит демографическую проблему.