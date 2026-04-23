Трамп объяснил уход министра ВМС США Фелана

Президент Дональд Трамп прокомментировал отставку главы военно-морских сил Джона Фелана, назвав её личным выбором самого экс-министра.

В своей соцсети Truth Social он поблагодарил Фелана за проделанную работу и выразил надежду на его возвращение в администрацию в будущем.

При этом конкретную должность Трамп не предложил.

«Джон Фелан умён, решителен и всеми уважаем. И хотя он решил оставить свою должность министра военно-морских сил, я высоко ценю работу, которую он проделал, и непременно хотел бы видеть его в администрации Трампа в будущем», — уточнил американский лидер.

Ранее издание Axios писало, что Фелан лишился своей должности из-за конфликта с главой Пентагона Питом Хегсетом.