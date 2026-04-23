Внутри НАТО усиливаются противоречия, а оценки будущего альянса становятся все более сдержанными, пишет Взгляд.

Еще в 2023 году тогдашний генсек Йенс Столтенберг заявлял о расширении блока и открытости его дверей. Спустя три года он публично допустил, что через десятилетие организация может не сохраниться в нынешнем виде.

На этом фоне изменилась и риторика внутри альянса. В начале марта новый генсек Марк Рютте обозначил НАТО как инструмент для демонстрации силы США на мировой арене. Однако подобная роль все чаще ставится под сомнение.

Внутри блока нарастают разногласия. Американская сторона выражает недовольство действиями европейских союзников, в то время как в Европе критикуют политику Вашингтона. Эти противоречия усиливают напряженность.

Ранее в экспертной среде уже звучали предупреждения о рисках расширения альянса. Еще в 1997 году американский дипломат Джордж Кеннан указывал, что такие шаги могут привести к обострению отношений между Востоком и Западом.

Ситуация осложняется рядом факторов, включая международные конфликты и различия в подходах союзников. На этом фоне дискуссия о роли и будущем НАТО продолжается.