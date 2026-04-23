Песков: Кремль сообщит, какие мировые лидеры посетят Москву на День Победы

Кремль сообщит, какие мировые лидеры посетят Москву по случаю празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга. "Безусловно, своевременно сообщим, какие гости разделят радость празднования Победы", - сказал представитель Кремля. Журналисты спросили Пескова, сколько гостей ожидается в этом году, 20 или 30. На это чиновник ответил, что ему ничего не известно о таком порядке. рассказали, когда объявят 22 апреля на Красной площади начали монтировать трибуны для гостей парада Победы и декорации. В марте Песков сообщал, что Кремль объявит список гостей парада ко Дню Победы после получения подтверждений от них. Он отметил, что российская сторона рассчитывает принять представителей дружественных стран. Генеральная репетиция парада запланирована на 7 мая. 23 апреля стало известно, что президент Палестины Махмуд Аббас не приедет в Москву на празднование Дня Победы, поскольку в это время он примет участие в китайско-арабском саммите в Пекине.