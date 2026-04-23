Сообщницу Эпштейна могут помиловать за показания Конгрессу США

Члены Комитета по надзору и правительственной реформе Конгресса США могут помиловать Гислейн Максвелл, сообщницу Джеффри Эпштейна. Это произойдёт, если она согласится сотрудничать в расследовании дела финансиста, сообщило издание Politico.

Председатель комитета Джеймс Комер назвал Максвелл вторым после Эпштейна самым худшим фигурантом этого дела. По словам Комера, мнения среди членов комиссии о необходимости её помилования разделились.

Ранее Максвелл отказалась отвечать на вопросы следствия. Её адвокат заявил, что подзащитная будет говорить только при одном условии — если президент США Дональд Трамп помилует её.

Отмечается, что попытки договориться о помиловании Максвелл вызывают критику. Один из источников назвал это «огромной пощёчиной» не только расследованию, но и всей американской общественности.

Напомним, Джеффри Эпштейн — американский финансист, обвинявшийся в организации сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Он покончил с собой в тюремной камере в 2019 году. Гислейн Максвелл же была признана виновной в пособничестве и приговорена к 20 годам тюрьмы.