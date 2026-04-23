Названа вторая страна ЕС с долгом более €3 трлн

Италия стала второй страной в Евросоюзе после Франции, чей госдолг превысил 3 триллиона евро. У Франции этот показатель перевалил за 3,5 триллиона, сообщило статистическое агентство Евростат.

© Московский Комсомолец

За 2025 год задолженность республики выросла более чем на 100 миллиардов евро и достигла 3,095 триллиона евро. Германия также увеличила свой долг почти на 150 миллиардов евро, доведя его до более чем 2,8 триллиона евро.

В целом по всем странам Евросоюза соотношение госдолга к ВВП выросло с 80,7% в 2024 году до 81,7% в 2025 году.

По этому показателю Италия занимает второе место в ЕС — 137,1%. Больше только у Греции, где долг достигает 146,1% от ВВП. Далее следуют Франция (115,5%), Бельгия (107,9%) и Испания (100,7%). Остальные страны союза имеют более низкие показатели.