Посла Украины в Польше призвали признать персоной нон грата

Украинского посла в Варшаве Василия Бондара следует объявить персоной нон грата. С таким призывом выступил портал Steigan. В статье говорится, что дипломат оправдывает преступления одного из командующих Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича.

Между тем большинство из 100 тыс. мирных поляков, с которыми жестоко расправилась УПА, были женщинами и детьми. Поэтому любой, кто защищает виновных в этих преступлениях, особенно Шухевича, должен ненавидеть поляков. Украинский посол, судя по всему, относится именно к таким людям, его следует объявить персоной нон грата.

Человеку, который открыто пропагандирует нацистские взгляды, заключает автор публикации, не должно быть места в Европе.

Роман Шухевич был лидером УПА с 1943 по 1950 год. Он являлся заместителем командира спецподразделения "Нахтигаль", участвовавшего в расстреле еврейского и польского населения Львова во времена немецкой оккупации.