Пентагон сообщил об отставке министра ВМС США Фелана

Военное министерство США сообщило об отставке Джона Фелана с поста министра Военно-морских сил (ВМС). Об этом в соцсети X заявил помощник шефа Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл. "Министр ВМС Джон Фелан оставляет пост в администрации, решение вступает в силу немедленно", — написал представитель ведомства. От имени главы Пентагона Пита Хегсета и его заместителя Стива Файнберга Парнелл выразил благодарность Фелану за его службу министерству и Военно-морским силам Соединенных Штатов. На должность исполняющего обязанности министра ВМС США был назначен Ханг Као, который был заместителем Фелана. 3 апреля сообщалось, что начальник штаба армии США Рэнди Джордж покидает должность. Об этом сообщило министерство обороны, не уточнив причин отставки. Джордж возглавлял штаб армии с 2023 года. Его отставка произошла на фоне серии увольнений высших офицеров армии США при действующей администрации американского президента и войны с Ираном. Подробнее - в материале "Газеты.Ru".

