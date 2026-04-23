Украинские власти приняли решение возобновить работу нефтепровода «Дружба» после поражения премьера Венгрии Виктора Орбана на выборах. Об этом написало издание The European Conservative.

«Теперь, когда Орбана вычеркнули из уравнения, трубопровод, похоже, починился, как по волшебству. Зеленский на этой неделе заявил, что "со стороны Украины предприняты все необходимые шаги", подтвердив, что ремонт "Дружбы" завершен», — говорится в статье.

По мнению журналистов, «тут нет ничего удивительного для тех, кто наблюдал за этим театральным представлением». Как отмечает издание, на протяжении долгого времени Евросоюз фактически поддерживал позицию страны вне блока. Правительство Орбана представлялось как неразумное и упрямое.

Ранее сообщалось, что Украина запустила перекачку нефти по «Дружбе». Венгерская компания ‌MOL уже подала заявку на первые объемы нефти, которые направятся в Венгрию и Словакию. Ожидается, что первые партии сырья поступят в страны не позднее 23 апреля.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев выполнил все обещания по восстановлению транзита российской нефти в страны Европейского союза по «Дружбе»