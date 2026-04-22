В Белом доме рассказали, когда завершится перемирие с Ираном

Вашингтон и Иран в ходе переговоров не установили конкретные сроки завершения перемирия, рассказала на традиционном брифинге официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, журналисты в ходе брифинга напомнили, что формально срок действия режима прекращения огня завершился 21 апреля, дополнительные сутки, добавленные президентом США Дональдом Трампом, также истекли.

Репортеры попросили представителя Белого дома раскрыть, как долго будет продолжаться перемирие, будут ли продолжены активные боевые действия.

«Президент пока не установил конкретных сроков для этого прекращения огня, однако эта война уже затянулась дольше, чем он изначально предсказывал», — разъяснила Левитт.

По ее словам, публикации в западных массмедиа о сроках завершения перемирия «нельзя назвать правдивыми».

Ранее сообщалось, что в начале марта Трамп и глава Пентагона Пит Хегсет обещали завершить войну на Ближнем Востоке за 3-6 недель. Вместе с тем, военные эксперты предупреждали, что конфликт продлится как минимум до сентября 2026 года.