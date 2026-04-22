Заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что потеря Донбасса станет стратегическим поражением для Вооруженных сил Украины (ВСУ) вызвало переполох и возмущения среди пользователей японского портала Yahoo News Japan.

Иностранцы не понимают, почему Зеленский не может признать свое поражение и зачем продолжает упрямиться.

«Что за последние трепыхания? Это не шахматная доска, где нужно взять короля. Что случилось с планом победы? Чем дольше упрямится глава киевского режима, тем больше на его родине надгробий», — пишет один из пользователей.

Другой комментатор добавил, что Луганская народная республика уже находиться у России и теперь российская армия может еще активнее продвигаться вперед. Соответственно, наступление будет стремительным.

«Владимир Зеленский врет. Ситуация на передовой катастрофическая. Общественность требует покончить с этим конфликтом. Люди дезертируют тысячами. <…> Зеленский не защищает Украину. Он обменивает жизни своих граждан на барыши. Пора заканчивать. Сколько можно отправлять людей на смерть?», — добавил еще один пользователь японского портала.

Зеленский раскрыл состояние ПВО Украины

Ранее Владимир Зеленский объяснил свой отказ выводить войска из Донбасса тем, что это будет выглядеть словно «договорились об этом без участия Украины».