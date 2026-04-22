США объяснили решение Трампа по Ирану

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в беседе с Fox News США Дональдом Трампом режима прекращения огня стало отсутствие у Ирана единой переговорной позиции.

«Тот факт, что они до сих пор не могут выступить с единой позицией — и именно поэтому президент решил продлить режим прекращения огня — лишь доказывает, насколько эффективной на самом деле была операция "Эпическая ярость"», — сказала она.

По ее словам, в настоящее время наблюдается серьезный внутренний раскол.

«Президент это понимает, и мы ждем их ответа», — подчеркнула Ливитт.

Ранее сообщалось, что Иран подготовил «новые сюрпризы» для США и Израиля в случае возобновления боевых действий после окончания режима прекращения огня. По данным Tasnim, Иран на протяжении последних двух недель «всегда считал вероятность начала войны высокой» и поэтому «осуществил некоторые военные перемещения и подготовил новый список целей».