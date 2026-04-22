Белый дом: США не видят достаточной поддержки со стороны Европы

Вашингтон не видит реальных шагов со стороны европейских стран по поддержке морской блокады Ирана в Ормузском проливе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

© Global look

«Посмотрим, пока мы слышим много разговоров от европейцев. К сожалению, мы не видим достаточных действий», — сказала она в эфире Fox News.

Ранее в The Wall Street Journal писали, что Европа планирует создать коалицию по содействию судоходству в Ормузском проливе без участия США. По задумке, европейские военные корабли не будут находиться под американским командованием. При этом план рассчитан на период после окончания войны.