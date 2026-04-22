Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что является мотоциклистом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ОНТ.

Такое заявление он сделал во время визита в Минский аэроклуб ДОСААФ. Там он пообщался с детьми, которые занимаются в мотокружке. Во время разговора он спросил у одного из мальчиков, на чем тот ездит, после чего заявил, что тоже владеет мотоциклом.

«Я тоже мотоциклист. Но я на "Харлее" езжу», — заявил Лукашенко.

Ранее Лукашенко поручил ужесточить подготовку водителей в Беларуси.