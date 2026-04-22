Президент Ирана выступил с обвинениями в адрес США

Нарушение обязательств со стороны США, морская блокада Ормузского пролива и угрозы являются основными препятствиями на пути к переговорам между Вашингтоном и Тегераном, заявил в соцсети Х президент Ирана Масуд Пезешкиан.

По данным агентства, президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, шеф Пентагона Пит Хегсет в последние две недели сделали ряд резких заявлений об Исламской Республике.

В частности, пообещали уничтожить все признаки цивилизации на территории Ирана — энергостанции, мосты, опреснительные станции.

Кроме того, 12 апреля глава США, на фоне перемирия, анонсировал морскую блокаду Ормуза. 13 апреля группировка из 15 кораблей ВМФ США приступила к реализации его идеи, задержала десятки судов, помешала судоходству в макрорегионе.

Пезешкиан подчеркнул, что Тегеран приветствовал диалог, желал достигнуть мирного соглашения.

«Нарушение обязательств, блокада и угрозы являются главными препятствиями на пути к подлинным переговорам», — отметил президент.

По его словам, мировое сообщество видит бесконечную лицемерную риторику со стороны американских официальных лиц, замечает противоречия между пафосными словами и реальными действиями.