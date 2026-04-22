В МИД Словакии сделали резкое заявление о новом пакете санкций против России

В МИД Словакии напомнили, что 20-й пакет санкций Евросоюза не утвержден.

Сдержанная позиция республики по поводу его принятия сохраняется, говорится на сайте ведомства.

«В связи с тем, что в медиапространстве произошло распространение неправдивой информации, министерство вновь декларирует, что на уровне ЕС принятие 20-го санкционного пакета против РФ формально не завершено», — сказано в документе.

В свою очередь, постоянный представитель Словакии при ЕС получил распоряжение, что может выразить согласие лишь с началом письменной процедуры. Она «не является принятием санкционного пакета, то есть 20-й санкционный пакет не принят и позиция Словакии не изменилась».

Ранее сообщалось, что зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин назвал западные антироссийские санкции детским садом на фоне ограничительных мер, которые внедряют российские компании и ведомства. Так депутат высказался о введении нового 20-го пакета со стороны Евросоюза.

До этого Венгрия и Словакия подтвердили, что поддержат введение Европейским союзом (ЕС) новых санкций против России в случае возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба».