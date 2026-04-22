В МИД Словакии сделали резкое заявление о новом пакете санкций против России
В МИД Словакии напомнили, что 20-й пакет санкций Евросоюза не утвержден.
Сдержанная позиция республики по поводу его принятия сохраняется, говорится на сайте ведомства.
В свою очередь, постоянный представитель Словакии при ЕС получил распоряжение, что может выразить согласие лишь с началом письменной процедуры. Она «не является принятием санкционного пакета, то есть 20-й санкционный пакет не принят и позиция Словакии не изменилась».
Ранее сообщалось, что зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин назвал западные антироссийские санкции детским садом на фоне ограничительных мер, которые внедряют российские компании и ведомства. Так депутат высказался о введении нового 20-го пакета со стороны Евросоюза.
До этого Венгрия и Словакия подтвердили, что поддержат введение Европейским союзом (ЕС) новых санкций против России в случае возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба».