Бывшая «Мисс Вселенная» найдена мертвой

Бывшая «Мисс Вселенная» убита в Мексике в 27 лет
Бывшая королева красоты из Мексики Каролина Флорес Гомес найдена мёртвой в собственной квартире. По данным местных СМИ, под подозрением правоохранителей — близкие девушки. В первую очередь — свекровь погибшей, Эрика Мария. Как пишет Univision, в момент гибели Каролины её муж и свекровь находились в квартире.
Как сообщает Reporte Indigo, 27‑летнюю Гомес обнаружили с огнестрельным ранением в голову в среду, 15 апреля. В прокуратуре Мехико отметили, что расследование продолжается.
Каролина Флорес Гомес завоевала титул «Мисс Подростковая Вселенная» в 2017 году.
Ранее стало известно, что ирландский актёр Майкл Патрик, сыгравший в шестом сезоне культового сериала «Игра престолов», ушёл из жизни в возрасте 35 лет после борьбы с неизлечимой болезнью.
Он страдал от бокового амиотрофического склероза и скончался в хосписе. О кончине актёра сообщила в соцсетях его супруга Наоми Шиэн.
«Его госпитализировали 10 дней назад, за ним ухаживала невероятная команда специалистов. Он мирно скончался в окружении семьи и друзей. Словами не передать, как нам больно», — поделилась жена знаменитости.