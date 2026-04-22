Бывшая «Мисс Вселенная» найдена мертвой

Бывшая королева красоты из Мексики Каролина Флорес Гомес найдена мёртвой в собственной квартире. По данным местных СМИ, под подозрением правоохранителей — близкие девушки. В первую очередь — свекровь погибшей, Эрика Мария. Как пишет Univision, в момент гибели Каролины её муж и свекровь находились в квартире.

Как сообщает Reporte Indigo, 27‑летнюю Гомес обнаружили с огнестрельным ранением в голову в среду, 15 апреля. В прокуратуре Мехико отметили, что расследование продолжается.

Каролина Флорес Гомес завоевала титул «Мисс Подростковая Вселенная» в 2017 году.

