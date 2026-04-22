Назван наиболее вероятный кандидат на пост нового генсека ООН

Эксперты считают, что наиболее вероятным кандидатом на пост нового генсека ООН является гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Об этом сообщают «Ведомости».

Как сообщает издание, никто из постоянных членов Совбеза ООН не станет выступать против этой фигуры. Кроме того, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва тоже готова поддержать кандидатуру Гросси. Такое же заявление сделал и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Помимо этого, источник отмечает, что неожиданной фигурой на пост генсека ООН может стать президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, что текущий генсек ООН Антониу Гутерриш покинет пост в конце 2026 года. Помимо Гросси, свои кандидатуры перед Генассамблеей представят бывший президент Чили и верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, бывший президент Сенегала Маки Саль и глава Конференции ООН по торговле и развитию Ребекка Гринспан.

Ранее Россия подтвердила участие в выборе нового главы ООН.