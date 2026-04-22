Российские официальные лица четко и недвусмысленно предупредили западные страны о возможных последствиях военной поддержки Киева, рассказал обозреватель Саад Халаф в статье для влиятельной газеты Almasry Alyoum («Египтянин сегодня»).

В апреле пресс-служба Минобороны РФ опубликовала список европейских промышленных площадок, производящих БПЛА для Украины. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал эту публикацию реестром потенциальных законных целей ВС России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, высказался о том, что терпение России, практически безграничное, все же заканчивается, Европа в любой момент может перейти «красные линии» Москвы.

Халаф отметил, что выступления Лаврова и Медведева хорошо сочетаются, дополняют друг друга и не совсем понятны сами по себе.

По его словам, Лавров фактически определил политико-стратегические основы нового стратегического направления России, в котором Европа «становится частью военной логики» и рассматривается военными аналитиками как потенциальный оперативный тыл противника.

Медведев усилил эту линию, прямо заявив о последствиях, предупредив о том, что производство беспилотников различных типов для ВСУ несет риски для европейской безопасности, констатировал обозреватель.