Зеленский рассказал о контактах украинских и американских переговорщиков

21 апреля представители переговорных групп Украины и США общались между собой, и такие контакты происходят постоянно. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, пишет «Интерфакс-Украина».

«Мы уверены, что трехсторонний формат должен быть возобновлен. Вчера наши команды общались: представители переговорных групп Украины и США общались между собой. Это происходит постоянно. Мы очень надеемся на возобновление трехсторонних встреч и возвращение к переговорному треку, ведущему к завершению войны. У нас вопроса нет», – сказал Зеленский.

По его словам, сейчас возобновление переговоров о мире зависит не от Украины, а Киев готов к проведению встречи «в любом формате и в любой момент». Среди приоритетных стран для проведения трехсторонних переговоров – Турция и государства Ближнего Востока, отметил Зеленский.

«Пока действует режим прекращения огня, думаю, это безопасно для всех. В то же время мы не боимся встречаться в любой момент и в любом государстве, кроме России и Беларуси», – подчеркнул Зеленский.

Также 22 апреля Зеленский заявил CNN, что США должны найти способ параллельно вести переговоры по урегулированию конфликта как на Украине, так и в Иране.

21 апреля газета The New York Times со ссылкой на источник написала, что делегация США планирует приехать в Россию в рамках переговоров. 22 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет конкретики по этому поводу.

