Зеленский назвал приоритетную для встречи с Россией страну

Одной из приоритетных для встречи с Россией страной является Турция.

© Lenta.ru

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, передает Telegram-канал «Новости.Live».

«Приоритетными для переговоров с Россией являются Турция и страны Ближнего Востока», — отметил он.

По словам Зеленского, трехсторонний формат переговоров необходимо возобновить. Украинский лидер подчеркнул, что Киев готов к этому шагу.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев обратился к Турции и другим странам с просьбой организовать встречу президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина.