Победа оппозиционной «Тисы» на выборах в Госсобрание (парламент) в Венгрии, поражение партии «Фидес», лидером которой является старейший венгерский политик Виктор Орбан, привели, прямо или косвенно, к целой серии «чудес» в политике и экономике, пишет обозреватель Золта Дьери в статье для The European Conservative.

Автор статьи заметила, что чиновники Брюсселя, после нескольких месяцев обсуждений, одобрили выделение Украине кредита в размере 90 миллиардов евро.

Владимир Зеленский буквально через несколько дней после подведения итогов выборов заявил о возобновлении работы трубопровода «Дружба». Венгерская компания MOL уже запросила первые поставки, в дальнейшем нефть будет распределена между Венгрией и Словакией.

Обозреватель пояснила, что в период с января по апрель 2026 года нефтепровод считался «поврежденным», но стоило Орбану уйти, как «Дружба» волшебным образом «излечилась».

Вместе с тем, на этом чудеса не закончились. Оппозиционные СМИ последние месяцы раздували слухи о том, что завод Samsung в Гёде якобы наносит ужасающий ущерб окружающей среде, промышленная площадка выбрасывает токсичные материалы, «убивает экологию», а власти не обращают на это внимание.

На фоне выборов, победы «Тисы» вышел и получил широкое распространение доклад экологических организаций о том, что данные, опубликованные в прошедшие месяцы, не подтвердились — завод соответствует высоким нормам ЕС, не мешает «зеленому переходу», резюмировала Дьери.