Экс-глава МИД Украины оценил возможность скорого завершения конфликта

Конфликт на Украине не закончится в ближайшее время.

Об этом в интервью Kyiv Independent заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Я не думаю, что конфликт закончится в ближайшем будущем. Я думаю, что у России по-прежнему есть ресурсы для ведения боевых действий в нынешних масштабах», — отметил он.

Кулеба также считает, что США и Россия не смогут «навязать» Киеву мирное урегулирование.

21 апреля газета The New York Times со ссылкой на источник написала, что представители администрации США планируют посетить Россию в рамках процесса мирного урегулирования украинского конфликта.

21 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Россия надеется на соблюдение и реализацию достигнутых на Аляске договоренностей по урегулированию украинского конфликта. 17 апреля Лавров заявил, что конкретных инициатив по урегулированию конфликта не наблюдается. А 16 апреля президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине.