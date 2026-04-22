Раскрыто, какая сумма «спасет» бюджет Украины

Крупный кредит со стороны Евросоюза не покроет все нужды правительства Украины, пишет РБК со ссылкой на местные СМИ.

Западные массмедиа в среду, 22 апреля, рассказали, что послы стран Евросоюза одобрили выделение Украине кредита в размере €90 млрд и согласовали 20-й пакет санкций против России.

В МВФ отметили, на фоне этого, что Киеву в ближайшие два года потребуется внешнее финансирование в размере €135–137 млрд. Новый кредит покрывает около двух третей этой суммы.

Украинские журналисты уточнили, что ознакомились с презентацией Еврокомиссии. В документе говорится, что стране выделены €86,7 млрд, дополнительно, в рамках кредита от ЕС, поступят €28,3 млрд.

Вместе с тем, только в 2026-м Украине потребуется €134,6 млрд на военные нужды по сравнению с €111,4 млрд в прошлом году.

Таким образом, пояснили публицисты, правительство страны столкнется с дефицитом военного бюджета в этом году в размере €19,6 млрд.

Ранее политический обозреватель Андрей Пинчук сообщил, что большая часть якобы выделенных европейцами средств поступит на самом деле европейскому ВПК.

Зеленский прокомментировал одобрение Украине кредита ЕС на 90 млрд евро

Эксперт подчеркнул, что кредит — это перезапуск европейской экономики и перевод ее на военные рельсы, а не подарок для Киева.