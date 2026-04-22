Эрдоган рассказал о работе над возобновлением российско-украинских переговоров

Турция прилагает усилия для возобновления переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщает пресс-служба главы Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет ТАСС.

Президент Эрдоган заявил, что Турция прилагает усилия для мирного завершения войны между Россией и Украиной, для возобновления переговоров между ними и начала диалога на уровне лидеров», — сказал президент Турции в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

16 апреля турецкий глава говорил, что страна считает важным не прекращать дипломатические инициативы по Украине, Анкара будет работать над этим. По его словам, Турция является страной, которой доверяют как Москва, так и Киев.

До этого председатель Совфеда России Валентина Матвиенко заявила, что Эрдоган предложил Стамбул в качестве площадки для переговоров по Украине.

Также Матвиенко рассказала, что Эрдоган передал привет своему российскому коллеге Владимиру Путину. По словам сенатора, турецкий лидер попросил ее напомнить Путину, что в Турции очень ждут визита главы российского государства.