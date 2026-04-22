Зеленский встретился с Умеровым после переговоров

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров отчитался президенту республики Владимиру Зеленскому о переговорах с Индией и Бахрейном.
Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.
По его словам, он обсудил с Умеровым и задачи Киева по Европе, включая расширение взаимодействия Украины и стран Европы по «дроновой сделке».
Зеленский: сейчас невозможно представить реальную безопасность без Украины
Ранее Зеленский заявил, что одобрение Евросоюзом (ЕС) кредита Украине в размере 90 миллиардов евро посылает правильный сигнал о необходимости окончания конфликта.