Зеленский встретился с Умеровым после переговоров

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров отчитался президенту республики Владимиру Зеленскому о переговорах с Индией и Бахрейном.

Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

«Рустем провел переговоры с представителями Индии и Бахрейна, и теперь прорабатываем параметры сотрудничества с этими государствами», — написал Зеленский.

По его словам, он обсудил с Умеровым и задачи Киева по Европе, включая расширение взаимодействия Украины и стран Европы по «дроновой сделке».

