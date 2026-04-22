Кредит на 90 млрд евро и очередной пакет антироссийских санкций не спасут Украину от поражения, предположил в соцсети Х известный финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

В среду, 22 апреля, западные массмедиа рассказали, что послы Евросоюза одобрили выделение Киеву крупного займа, а также 20-й пакет рестрикций против России.

Мема отметил, что эти меры не помогут завершить украинский кризис. Он добавил, что продолжение провальной стратегии против Москвы не пойдет на пользу европейским странам на фоне войны в Иране и вызванной ей дестабилизации рынков.

«Нам нужно снова покупать российскую энергию, найти дипломатическое решение, но вместо этого мы ведем новую войну против России», — подчеркнул политик.

По его оценке, тяжелая ситуация в сфере энергетики, резкий рост цен могут привести к социальным потрясениям в Европе — массовым протестам, восстаниям в государствах Европы. Он добавил, что «евросамоубийство продолжается на всех уровнях».

Ранее Мема сообщил, что европолитики превратились в настоящих безумцев, отвергающих дипломатию, готовых отправить своих сыновей умирать на Украину.