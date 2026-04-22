Стало известно, на какой срок США продлили перемирие с Ираном

Режим прекращения огня между США и Ираном продлен всего на 3–5 дней. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на представителя Белого дома.

Президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке продлил режим прекращения огня после того, как иранская делегация отказалась участвовать во втором раунде переговоров в Исламабаде, который был намечен на среду, 22 апреля.

Иранская сторона предупредила, что не собирается признавать продление режима прекращения огня. Как будет развиваться конфликт между Вашингтоном и Тегераном и кто из двух сторон оказывает большее давление — в материале «Газеты.Ru».

Трамп допустил возобновление переговоров с Ираном в ближайшие 36 — 72 часа

12 апреля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Российский лидер выразил готовность Москвы содействовать поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта, а также оказывать посреднические усилия в интересах установления мира в регионе.