Владимир Зеленский в 2026 году стал использовать формулировки в адрес Соединенных Штатов и президента США Дональда Трампа, которые ранее казались бы немыслимыми, пишет РИА Новости со ссылкой на региональные СМИ.

Так, украинский лидер открыто признал, что не ценит обещанные гарантии Трампа в свете того, что глава США покинет свой пост через 2,5 года, а может, и раньше.

Кроме того, пояснили украинские журналисты, Зеленский и его сторонники выступили с инициативой о переименовании части Донбасса, подконтрольной ВСУ, в «Донниленд».

Эта идея была озвучена в ходе переговоров, затем в общественном пространстве — в интернете был опубликован сгенерированный ИИ гимн этой территории.

С одной стороны, уточнили публицисты, эта инициатива учитывала любовь Трампа к пафосу, к красивым жестам, с другой, выглядит как открытое издевательство над хозяином Белого дома.

В итоге, констатировали авторы, президенту США остается либо закрыть украинский кейс, отказаться от переговоров, либо жестко надавить на правительство Украины — лишить его поставок оружия, разведданных, доступа к Starlink.

Ранее обозреватели Антон Трояновский и Эндрю Э. Крамер в статье для The New York Times сообщили, что Киев пошел по пути Польши, Армении и Азербайджана — выдвинул идею о переименовании части Донбасса в «Донниленд».