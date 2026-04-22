Трамп допустил возобновление переговоров с Ираном в ближайшие 36 — 72 часа

Президент США Дональд Трамп допустил, что второй раунд переговоров с Ираном может пройти в ближайшие 36 — 72 часа, пишет New York Post.

«Источники в Исламабаде заявили о позитивных посреднических усилиях с Тегераном, вновь обозначив возможность проведения новых мирных переговоров в течение ближайших «36 — 72 часов». На вопрос о возможном прорыве Трамп в текстовом сообщении ответил: «это возможно!» — говорится в публикации.

Ранее в Белом доме подтвердили, что вылет американской делегации в Пакистан для переговоров с представителями Ирана отложен, так как Вашингтон ожидает предложений от Тегерана по урегулированию конфликта.

Портал Axios писал, что президент США дал Ирану пять дней на возвращение к переговорам.