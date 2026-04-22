Количество мигрантов в Евросоюзе достигло рекорда в 2025 году

Количество мигрантов, проживающих в Европейском союзе, достигло рекордного показателя в 64 миллиона человек к 2025 году. Об этом свидетельствует отчет благотворительного фонда Rockwool Foundation. Под мигрантами в нем понимаются лица, проживающие в стране, отличной от страны их рождения.

Так, с 2010 года численность мигрантов в ЕС выросла на 60 процентов, достигнув 64 миллионов человек. В период с 2024 по 2025 год этот показатель увеличился примерно на 2,1 миллиона человек. Значительный рост был зафиксирован после миграционного кризиса 2015 года, когда число лиц, обратившихся за убежищем в ЕС, удвоилось, составив более 1,25 миллиона человек.

Германия остается основной страной приема мигрантов. Численность иностранного населения здесь выросла с 10 миллионов в 2010 году до почти 18 миллионов в 2025 году, что составляет примерно 70 процентов прироста. Франция и Испания также показали существенный рост: во Франции к 2025 году проживало около 9,6 миллиона мигрантов, а в Испании — 9,5 миллиона.

При этом вИталии рост был более умеренным: с 4,6 миллиона в 2010 году до 6,9 миллиона к 2025 году. В остальных странах ЕС совокупный прирост составил около 75 процентов, достигнув 20,4 миллиона человек. Среди малых государств наибольший приток мигрантов в пересчете на численность населения зафиксирован в Люксембурге, на Мальте и Кипре. Ирландия и Австрия также имеют относительно высокие показатели — около 23 процентов.

Что касается беженцев, Германия принимает наибольшее количество — около 2,7 миллиона человек, что более чем вдвое превышает показатели Польши (около одного миллиона). Далее следуют Франция (примерно 751 тысяча), Испания (471 тысяча) и Чехия (381 тысяча). Среди стран с наибольшей долей беженцев в населении выделяется Кипр (4,8 процента), за ним следуют Чехия (3,5 процента) и Германия (3,2 процента).

Президент США Дональд Трамп также раскритиковал миграционную политику европейских стран, назвав ее катастрофической. Он заявил, что США смогли заранее предотвратить подобный кризис, сократив поток мигрантов до нулевых показателей.