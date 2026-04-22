Пока вы не уснули: заявление ЦБ о переводах по СБП и закрытие Мавзолея

В ЦБ ответили на новости об изменениях в переводах по СБП

В Центробанке России заявили, что условия переводов с помощью Системы быстрых платежей (СБП) не изменятся для физлиц и бизнеса с 1 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

В ЦБ подчеркнули, что тарифы СБП не меняются. Представители регулятора отметили, что переводы до ста тысяч рублей в месяц остаются бесплатными для граждан.

ФСО: Мавзолей Ленина в Москве закроется с 23 апреля

Федеральная служба охраны (ФСО) предупредила о временном закрытии Мавзолея Ленина в Москве.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отдел по связям с прессой и общественностью службы.

ТАСС: ЕК намерена принять 20-й пакет санкций без запрета на перевозку нефти РФ

Еврокомиссия (ЕК) исключила из 20-го пакета санкций его главный элемент - запрет на транспортировку российской нефти, предложив странам ЕС срочно принять этот пакет в урезанном виде.

Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

Задержан замглавы парка «Патриот»

Суд арестовал заместителя генерального директора парка «Патриот» Виталия Мелимука. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Мелимук обвиняется в получении особо крупной взятки. Следствие полагает, что в апреле он получил взятку в размере 18 миллионов рублей от директора компании «Гермес» за общее покровительство. Сама фирма в 2025 году заключила контракты на обслуживание «Патриота» в Московской области и его филиала в Санкт-Петербурге на 1,4 миллиарда рублей.

Трамп может применить против Ирана оружие, «о котором никто не знает»

Политолог Владимир Шаповалов считает, что США могут применить «секретные бомбы» после срыва переговоров с Ираном. Об этом эксперт рассказал «Аргументам и фактам».

Первый раунд переговоров Тегерана и Вашингтона прошел в Исламабаде 11-12 апреля, но встречи ни к чему не привели. США и Иран собирались провести второй раунд до 22 апреля - в этот день истекал срок прекращения огня, установленного президентом Дональдом Трампом.

Две страны ЕС подтвердили неучастие в финансировании Украины на 90 миллиардов евро

Венгрия и Словакия сняли вето с плана Евросоюза (ЕС) по выделению Украине 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы.

При этом обе страны подтвердили отказ от участия в этой программе, сообщил ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник.

В Госдуме пообещали мощнейший удар возмездия за атаки на Сызрань

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ждет жесткий ответ за нападение на Сызрань, ночью российская армия уже атаковала одесский порт. Об этом заявил News.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Напомним, что в результате налета украинских БПЛА на Сызрань обрушился подъезд жилой многоэтажки и пострадали 12 человек. Также из-под завалов достали тела женщины и ребенка. Всего, по данным Минобороны РФ, ночью над российскими регионами было сбито 155 дронов ВСУ.

IT-эксперт спрогнозировал «полномасштабный кризис» в случае введения платы за VPN-трафик

У операторов нет возможности эффективно его отслеживать.

Мера приведёт к судебным искам, оттоку клиентов и трансформации сервисов. Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился ведущий эксперт компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Дочь Анастасии Заворотнюк снова стала жертвой мошенников: «Сердце ушло в пятки»

Анна Заворотнюк, старшая дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, рассказала в своём личном блоге, что вновь стала жертвой мошенников.

Анна поделилась, что ей часто звонят курьеры, которые по несколько раз в день привозят посылки. Поэтому, когда ей поступил очередной звонок, во время которого собеседник попросил назвать код, она решила, что разговаривает с сотрудником службы доставки. После чего без какой‑либо задней мысли назвала ему четыре цифры.

«Черный лебедь» угрожает одному виду металла

Мировой рынок алюминия столкнулся с беспрецедентным шоком предложения из-за боевых действий в Персидском заливе, что грозит серьезным дефицитом металла в текущем году, заявил на Глобальном саммите FT по сырьевым товарам ведущий аналитик Mercuria Ник Сноудон. Он назвал это событие «черным лебедем» — его масштаб был непредсказуем, а последствия могут быть катастрофическими, передает Reuters.

Ближний Восток производит около 7 млн тонн алюминия в год (9% мировых поставок), который критически важен для транспорта, строительства и упаковки. Из-за конфликта США и Израиля с Ираном и блокировки Ормузского пролива цены на алюминий на LME 16 апреля достигли четырехлетнего максимума в $3672 за тонну.

