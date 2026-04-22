Вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Мака Бочоришвили призвала Брюссель кардинально пересмотреть подходы к взаимодействию с республикой. Заявление, как пишет ТАСС, прозвучало в ответ на недавние высказывания главы европейской дипломатии Каи Каллас, которая сообщила о наличии у 26 стран Евросоюза «общего настроения» ввести против Грузии ограничительные меры, блокируемого лишь одним государством союза. По словам Каллас, ЕС продолжает настаивать на аннулировании ранее принятых Тбилиси законов как необходимом условии для возобновления диалога.

Бочоришвили подчеркнула, что риторика европейского чиновника превращает вопросы Евросоюза в инструмент давления на Грузию. «Если кто-то и должен измениться, так это брюссельская бюрократия. Они должны изменить отношение к Грузии», — заявила глава грузинского МИД. Она добавила, что Тбилиси никогда не отказывался от диалога с Евросоюзом, даже по тем чувствительным темам, которые европейская сторона выделяет особо.

Министр иностранных дел республики также напомнила, что нынешняя грузинская власть является легитимно избранной народом и в своей политике исходит исключительно из национальных интересов страны.

«Что не нравится Кае Каллас, непонятно. Почему такой курс несовместим с Евросоюзом, тоже непонятно», — резюмировала Бочоришвили, отвергнув тем самым невысказанные обвинения в отходе от европейских ценностей.

Брюссель готовит ограничения — решение по Грузии сорвал один участник

Напряженность в отношениях между Тбилиси и Брюсселем нарастает с весны 2024 года, когда парламент Грузии принял закон «О прозрачности иностранного влияния». Евросоюз неоднократно призывал власти отменить этот акт, однако правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» неизменно заявляла, что целью документа является обеспечение финансовой прозрачности НПО. После победы партии на парламентских выборах в октябре 2024 года, где она набрала почти 54% голосов, Тбилиси в ноябре принял решение приостановить до 2028 года обсуждение вопроса об открытии переговоров о вступлении в ЕС и отказаться от бюджетных грантов союза.