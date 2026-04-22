Провал переговоров США и Ирана и продление перемирия: что об этом пишут зарубежные СМИ

Президент США Дональд Трамп, несмотря на срыв переговоров с Ираном, продлил режим прекращения огня на неопределенный срок, однако цены на нефть продолжают расти, а иранские официальные лица не верят американцам. Что происходит на Ближнем Востоке, разбирались зарубежные СМИ, самые интересные статьи которых собрал «Рамблер».

Первый раунд переговоров Тегерана и Вашингтона прошел в Исламабаде 11-12 апреля, но закончился безрезультатно. США и Иран собирались провести второй раунд до 22 апреля - в этот день истекал срок прекращения огня, установленного президентом Дональдом Трампом, но встреча не состоялась

Несмотря на это, Трамп продлил режим прекращения огня «на неопределенный срок». По его словам, США решили дать «фрагментированным» властям Ирана больше времени для выработки единой позиции.

Однако трое американских чиновников рассказали Axios, что перемирие «не будет бессрочным», и президент США Дональд Трамп готов предоставить руководству Ирана лишь ограниченное время для выработки единой позиции.

«Трамп готов дать еще три-пять дней перемирия, чтобы позволить иранцам собраться с мыслями», — пояснил один из источников портала.

При этом, по информации издания, в Вашингтоне опасаются, что в Тегеране, возможно, уже нет никого, кто мог бы согласовать условия мирного урегулирования.

По данным источников CNN, несколько дней назад Вашингтон направил Тегерану список пунктов, которые необходимо было согласовать до начала второго раунда переговоров в Пакистане, но иранцы хранили молчание. В итоге Трамп принял вынужденное решение продлить режим прекращения огня на неопределенный срок.

В свою очередь представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что переговоры начнутся в Исламабаде, как только США снимут блокаду с иранских портов, отмечается в статье.

«Его комментарии прозвучали на фоне заявления президента США Дональда Трампа о том, что режим прекращения огня с Ираном будет продлен до тех пор, пока Тегеран не представит предложение о полном прекращении конфликта», — пишет издание.

А газета The New York Times обратила внимание на то, что за последний год Трамп дважды начинал дипломатические переговоры с Ираном и во время обсуждения наносил авиаудары. Более того, еще во время своего первого срока он с легкостью вышел из ядерной сделки, поэтому между странами сейчас максимально низкий уровень доверия.

«Исламская Республика считает, что США могут напасть в любой момент, в том числе во время переговоров, как Трамп уже дважды делал. А Вашингтон никогда не поверит, что Иран откажется от своих ядерных амбиций, даже если согласится на компромисс», — констатировал старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Карим Саджадпур.

При этом личный советник спикера иранского парламента Мохаммада Багера Галибафа, который является главным переговорщиком со стороны Ирана, Махди Мохаммади заявил о том, что перемирие всего лишь «уловка для выигрыша времени перед внезапным ударом», подчеркнув, что «не проигравшей стороне диктовать условия», пишет The Guardian.

По информации газеты, высшие чины Корпуса стражей исламской революции пришли в ярость от серии постов Трампа, в которых тот «выставил Иран стороной, капитулирующей по ключевым вопросам, включая ядерную программу».

В свою очередь агентство Bloomberg отметило, что несмотря на продление перемирия цены на нефть продолжили расти. В частности, нефть марки Brent торговалась примерно по $100 за баррель.

На этом фоне правительство Великобритании заявило, что приветствует продление режима прекращения огня и призывает вернуться к переговорам о заключении мирного соглашения, включая полное открытие пролива без ограничений, пишет The Wall Street Journal.

«Любое возвращение к боевым действиям станет серьезным ударом для региона, мировой экономики и стоимости жизни», — цитирует газета главу британского МИД Иветт Купер.

Напомним, что США и Израиль атаковали Иран 28 февраля. После чего Тегеран перекрыл одну из главных нефтяных артерий мира — Ормузский пролив. Это вызвало рост цен на энергоносители, а также перебои с удобрениями в разгар посевной.