Эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» Севим Дагделен раскритиковала канцлера Германии Фридриха Мерца за помощь Украине в ущерб немцам. Об этом она написала в соцсети X, сообщает РИА Новости.

В середине апреля стало известно, что Германия пообещала выделить Украине дополнительные средства на энергетику, инфраструктуру и жилищное строительство. Отмечалось, что Берлин и Киев планируют запустить совместные проекты, в том числе «в сфере строительства доступного жилья». Немецкие власти заявили, что это «открывает возможности для немецких компаний».

Дагделен отметила, что в самой Германии царит «небывалый жилищный кризис»: людям не хватает 1,4 миллиона квартир, прежде всего социального жилья. По ее словам, федеральные и региональные власти страны годами «с треском проваливают» собственные планы по строительству.

«И что же делает «канцлер Украины»? Мерц обещает вечному просителю из Киева «сотрудничество в создании доступного социального жилья» и «развитие муниципальных жилищных компаний» за счет немецких дотаций», - написала эксперт.

По словам Дагделен, вместо того чтобы начать борьбу с дефицитом жилья у себя дома, «самый непопулярный глава правительства в мире» заботится о том, чтобы деньги немцев «бесследно исчезали в киевском болоте коррупции». Она заявила, что Мерц ставит интересы «чужого, насквозь коррумпированного государства» выше нужд собственного населения, и потребовала его отставки.