Новый кредит ЕС Украине в €90 млрд ляжет очередным бременем на простых жителей Евросоюза. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу, передает РИА Новости. 22 апреля послы ЕС одобрили соответствующий кредит Украине и 20-й пакет санкций против России. Шойгу напомнил, что европейцы уже столкнулись с значительным урезанием пенсионных и социальных программ. Кроме того, долги ЕС уже превышают €15 трлн. Он подчеркнул, что за решения европейских властей, "привыкших жить за чужой счет", будут вынуждены расплачиваться рядовые граждане ЕС. 22 апреля Европейский союз одобрил кредит для Украины на €90 млрд, а также 20-й пакет санкций против России. Выделение Украине кредита в размере €90 млрд на 2026–2027 годы было утверждено на саммите Евросоюза в декабре 2025 года. Из этих средств €60 млрд пойдут на оружие и €30 млрд на бюджетные нужды Украины. Ожидается, что выплачивать кредит предстоит самому ЕС, поскольку Киев не способен обслуживать свои долги. Уходящий в отставку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не раз блокировал выделение кредита Украине. Он заявлял, что Будапешт продолжит это делать, пока Киев препятствует транзиту российской нефти через "Дружбу".