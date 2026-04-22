Известные люди, родившиеся 22 апреля: Ленин, Кант, Набоков и другие

Сегодня, 22 апреля, родились выдающиеся личности, оставившие след в истории, философии, литературе и кинематографе: философ Иммануил Кант, писатель Владимир Набоков, актеры Джек Николсон и Эмбер Херд, а также основатель советского государства Владимир Ленин. Подробности — в материале «Рамблера».

Ленин

Владимир Ленин (Ульянов) родился 22 апреля 1870 года в Симбирске. После исключения из Казанского университета за участие в студенческих беспорядках экстерном окончил юридический факультет Петербургского университета. В 1890-е годы увлекся марксизмом, создал петербургский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», а после ссылки уехал в эмиграцию. Именно там он взял псевдоним Ленин, основал газету «Искра» и возглавил большевистскую партию. В апреле 1917 года вернулся в Россию, выступил с «Апрельскими тезисами» и возглавил Октябрьскую революцию. Ленин стал первым председателем Совнаркома РСФСР и СССР, умер 21 января 1924 года, его тело покоится в Мавзолее на Красной площади.

Кант

Иммануил Кант родился 22 апреля 1724 года в Кенигсберге в небогатой семье ремесленника. После окончания университета он вынужден был десять лет работать домашним учителем, чтобы содержать семью. В 1755 году защитил докторскую диссертацию и начал преподавать в Кенигсбергском университете, а в 1770 году стал профессором логики и метафизики. Философ разработал учение о границах человеческого познания и сформулировал категорический императив — моральный закон, требующий поступать так, чтобы правило твоего поступка могло стать всеобщим законом. Его идеи синтеза рационализма и эмпиризма оказали огромное влияние на последующую философию, включая Гегеля, Шопенгауэра и Ницше. Кант никогда не был женат, скончался 12 февраля 1804 года в возрасте 79 лет.

Набоков

Владимир Набоков родился 22 апреля 1899 года в Санкт-Петербурге в состоятельной дворянской семье. После Октябрьской революции его семья эмигрировала, а он продолжил образование в Кембриджском университете. Жил в Германии, Франции, США, а с 1959 года — в Швейцарии. Мировую известность ему принес скандальный роман «Лолита» (1955), который сначала осудили за порнографию, но позже признали шедевром англоязычной прозы. Писатель также переводил Пушкина, Гете и других классиков, занимался энтомологией (открыл несколько видов бабочек) и получил «Оскар» за адаптированный сценарий «Лолиты». Набоков был женат на Вере Слоним, которая стала хранительницей его наследия, а их сын Дмитрий — переводчиком и оперным певцом. Умер писатель 2 июля 1977 года в Швейцарии.

Джек Николсон

Джек Николсон родился 22 апреля 1937 года в Нептьюне, штат Нью-Джерси. После школы переехал в Лос-Анджелес, где начал карьеру с работы помощником режиссера в мультипликации и посещал актерские курсы. Прорывными для него стали роли в фильмах «Беспечный ездок» (1969) и «Китайский квартал» (1974), за который он получил свой первый «Оскар». Всего на счету актера три премии «Оскар» (1976, 1984, 1998) и 12 номинаций — больше, чем у любого другого актера в истории. Среди его самых известных работ — «Пролетая над гнездом кукушки», «Сияние» и «Кто боится Вирджинии Вулф?». Николсон был официально женат один раз, но долгие годы состоял в отношениях с актрисой Анжеликой Хьюстон. Он ушел из кино после 2010 года, последние годы ведет уединенный образ жизни.

Эмбер Херд

Эмбер Херд родилась 22 апреля 1986 года в Остине, штат Техас. В 17 лет она бросила католическую академию и уехала в Нью-Йорк, где начала карьеру модели, но вскоре вернулась в Лос-Анджелес ради актерской деятельности. Первые роли актрисы были эпизодическими в таких сериалах, как «Одинокие сердца» и «Гора». Известность ей принесли фильмы «Ромовый дневник» (2011), «Девушка из Дании» (2015) и роль Меры в блокбастере «Аквамен» (2018). Личная жизнь Херд оказалась в центре громких скандалов: она была замужем за Джонни Деппом (2015–2017), а позже встречалась с Илоном Маском. В 2025 году стало известно, что актриса стала матерью двойни — мальчика и девочки, рожденных суррогатной матерью.