В Киеве из-за работы "подпольной" школы, где детей учили по советским учебникам и показывали российские фильмы, возбуждено дело, пишет RT в среду.

© Московский Комсомолец

По данным издания, в этой школе учились дети прихожан одного из киевских храмов УПЦ, и там училось больше 60 человек с первого по девятый класс. Там им преподавали по советским учебникам, учили российским песням и показывали российские фильмы.

Журналисты уточнили, что по данному факту возбуждено дело об изготовлении и пропаганде "коммунистической, нацистской" символики.

Тем времени, Министр культуры на Украине заявляла, что 71% жителей страны регулярно смотрят русскоязычный контент, назвав его обесценивающим украинскую идентичность.